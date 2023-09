Pochi medici, protesta in Regione: "Servono forti incentivi economici"

Hanno occupato il piazzale an tistante la sede del consiglio regionale al grido di "Dateci un medico di base", con cartelli e striscioni che ben presto hanno colorato la piazza. E, alla fine, hanno strappato la promessa di un maggior impegno per la risoluzione del problema. Ha fatto centro, a Genova, il presidio di protesta organizzato dal comitato per la salute pubblica di Varese Ligure per sollecitare la Regione a intervenire per risolvere il problema della carenza di medici di base sul territorio dell’alta vallata. "Un solo medico per circa 3000 abitanti con l’aiuto di un secondo medico a scavalco ma non per l’intera settimana è troppo poco. L’ultimo bando per la co pertura del posto vacante è andato deserto. Senza una forte politica di incentivazione non si risolverà il problema: incentivi di 100 euro al mese sembrano davvero ridicoli. Bisogna fare di più e subito". Dal comitato anche alcune proposte, come attivare un contratto temporaneo con alcuni medici pensionati in attesa del nuovo bando, ma soprattutto prevedere per il prossimo bando incentivi economi e materiali cospicui per queste aree disagiate. "Chiediamo un in tervento immediato per scongiurare gravi conseguenze per i pazienti fragili che oggi sono costretti spesso a ricorrere al pronto soccorso" hanno detto i manifestanti, che sono stati ricevuti dall’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola.

Per l’assessore "è un problema complesso che non è solo della val di Vara, il comitato locale ha fatto bene a sollevare il tema e lo ringrazio per avere portato anche delle proposte per risolverlo. Asl4 ha messo in campo tutti i provvedimenti a sua disposizione, ma non sono stati sufficienti a risolvere completamente il disagio. Come Regiome, cercheremo di trovare tutti gli strumenti per favorire non soltanto il mantenimento dell’offerta precedente, magari attraverso coperture a scavalco in questo momento di emergenza, ma anche per arrivare a un provvedimento più strutturale che offra soluzioni incentivanti soprattutto per queste aree più interne meno appetibili per i medici di famiglia". Il presidio è diventato ben presto tema politico, e se il consigliere dalla Lega Sandro Garibaldi auspica che "venga data la possibilità al vecchio dottore di prolungare il suo incarico finché non si troverà un nuovo medico", più caustico è il dem Davide Natale, secondo cui "un incentivo di 100 euro al mese per chi apre uno studio in alta Val di Vara è una misura chiaramente insufficiente. Il diritto alla salute deve essere assicurato".

Matteo Marcello