Pochi medici Interrogazione in Regione

La carenza di medici di medicina generale in alta Val di Vara diventa tema di discussione in Consiglio regionale. L’assenza di medici di famiglia nei Comuni di Varese Ligure, Carro e Maissana è stata sollevata con un’interrogazione dal consigliere dem spezzino, Davide Natale, che ha chiesto alla giunta quali azioni assumerà per risolvere la carenza. Il consigliere ha ricordato che il medico che prestava servizio presso il comune di Carro si è congedato alla fine del 2022 e uno dei due medici di Varese Ligure è andato in pensione lo scorso gennaio: entrambi sono stati sostituiti da un unico medico già operante in altri Comuni. A rispondere all’interrogazione del consigliere spezzino è stato l’assessore regionale alla sanità, Angelo Gratarola, che ha spiegato come in sostituzione del medico congedatosi a Carro nel 2022, Asl4 abbia concesso la deroga sul massimale di pazienti al medico convenzionato a Varese Ligure, che ha così aperto uno studio anche a Carro, e che, visto il pensionamento di un altro specialista nel gennaio scorso a Varese Ligure, ha avuto la disponibilità di un altro medico ad aprire uno studio a Varese Ligure e uno a Carro. Nel marzo scorso, infine, Asl4 ha comunicato di prevedere per il futuro medico assegnatario a Varese Ligure, la possibilità di aprire secondi studi anche a Carro e Maissana.