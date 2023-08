Poca acqua. A Monterosso arrivano le autobotti

La crisi idrica di Monterosso e Levanto di questi giorni ha una spiegazione, che è stata ricostruita ieri in prefettura in una riunione convocata e presieduta dal viceprefetto vicario Nicola Venturo. La carenza d’acqua è stata causata da un malinteso nella distribuzione, con conseguente interruzione dell’energia e fermo delle pompe dell’acquedotto. "E’ emerso – spiegano dalla Prefettura – che il blocco del sistema di pompaggio che approvvigiona gli acquedotti comunali, si è determinato per effetto della disalimentazione, della relativa utenza (circostanza non preventivamente segnalata ai due Comuni), che non risulta ora inclusa nell’elenco di quelle che non possono essere soggette a distacchi di corrente, pur se di pubblica utilità". Questa situazione ha portato a uno svuotamento progressivo dei serbatoi, creando una criticità per il rifornimento idrico in tutta la comunità. "Nel tentativo di affrontare l’emergenza, abbiamo agito prontamente – dichiara il sindaco di Monterosso Moggia – Nonostante il ripristino delle pompe, il rifornimento d’acqua è insoddisfacente. Autobotti sono state dispiegate per fornire un approvvigionamento temporaneo, ma potrebbe essere necessario interrompere nuovamente l’erogazione. Ai cittadini chiedo di utilizzare l’acqua in modo oculato".

g. tonelli