Pnrr, rischio definanziamento: in bilico ci sono 166 progetti

La Spezia, 15 novembre 2023 – Il dato ligure è di quelli in grado di far tremare i polsi: 1.315 progetti, per un totale di 430.838.925 euro di fondi Pnrr, rischiano di non vedere la luce qualora il governo decidesse di confermare il definanziamento di nove delle misure del Piano di ripresa e resilienza finanziate dall’Ue. Una manovra che rischia di trasformarsi in una mazzata anche per lo Spezzino, dove sono 166 i progetti che rischiano di rimanere nel cassetto, per un totale di 37.134.452 euro di fondi Pnrr. Nel mirino rischiano di finire soprattutto i piccoli Comuni, che difficilmente senza queste somme potranno realizzare i propri interventi legati alla messa in sicurezza e resilienza del territorio, e alla rigenerazione urbana. "Si tratta di opere e importi sicuramente significativi – afferma il direttore di Ance La Spezia, Paolo Faconti –, frutto della mancanza di una vera e propria regia ma anche dell’incertezza e della confusione che sin dall’inizio hanno caratterizzato l’utilizzo di questi fondi. La cosa che lascia perplessi è la mancanza di programmazione, credo che un paese civile dovrebbe programmare processi di sviluppo. Se c’è una procedura in corso, non si deve cambiare direzione".

Per Faconti "siamo in un momento storico dove la sommatoria di due fattori negativi come il probabile stop ai vari bonus edilizi e l’eventuale mancata apertura di 166 cantieri pubblici, potrebbe provocare effetti preoccupanti per le aziende, con una contrazione del mercato che potrebbe ripercuotersi sulle imprese del comparto edile". Una situazione nebulosa per il quale il direttore di Ance auspica buon senso. "Alcuni cantieri sono già partiti: se venissero definanziati si potrebbero aprire ricorsi tra gli enti e le società appaltatrici – dice Faconti – Le opere iniziate non possono essere bloccate, mi auguro che prevalga la ragione così che, qualora si optasse per il definanziamento, vengano bloccate solo quelle non ancora appaltate". Da Faconti anche un pensiero ai piccoli Comuni spezzini: "Sono quelle che dovrebbero essere maggiormente sostenute, e invece rischiano di essere quelle più penalizzate. Ci sono Comuni che senza quei soldi non potranno mai permettersi di realizzare quelle opere. E colpendo i piccoli Comuni, si colpiscono indirettamente anche le piccole imprese locali".