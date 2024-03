Playstation “in pegno” per la droga, 23enne arrestato per estorsione

Sarzana, 8 marzo 2024 – Arrestato dalla polizia per estorsione un ventitreenne rumeno: una playstation in 'pegno' per la droga. Tutto è scaturito dall’attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Sarzana venuti a conoscenza di una possibile estorsione riguardante un debito di droga non pagato. Infatti l’autore si è impossessato di una Playstation come 'garanzia' della somma di denaro pattuita per la cessione di stupefacente e mai corrisposto dall’acquirente.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti il “cliente” circa tre settimane prima si era accordato per l’acquisto di stupefacente da consegnare in una sala slot sarzanese. Nell’occasione, ricevuta la droga, l’acquirente ha però spiegato di non avere denaro a sufficienza per pagare e, nonostante ciò, ha ricevuto le dosi con l’intimazione di saldare il debito entro tre giorni.

Da quel momento si sono susseguiti telefonate e messaggi da parte del venditore sollecitando il pagamento ma, non disponendo del denaro, la vittima ha temporeggiato nel tentativo di reperirlo fino a quando, tre giorni fa, intorno all'1 di notte l’uomo ha incontrato per caso il suo debitore e si è rivolto a lui in maniera aggressiva chiedendo la restituzione del denaro e, all’ennesimo diniego, il 23enne gli ha intimato di consegnargli il cellulare a pegno del debito. Non potendo consegnare il proprio smartphone, le attenzioni del creditore si sono incentrate sulla Playstation di ultima generazione di cui il ragazzo era in possesso, presa dunque in pegno.

La vittima si è così rivolta ai poliziotti del commissariato che hanno intercettato lo scambio tra la vittima e il 23enne il quale, ignaro del fatto che gli investigatori in borghese avessero seguito l’azione, è stato arrestato in flagranza.

Alla vista dei poliziotti il 23enne ha consegnato agli agenti 3 involucri di cocaina, nascosti all’interno di un frigorifero, dietro una confezione di formaggio e la tanto ambita Playstation 5.

Nell’abitazione del 23enne è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di cocaina (circa 20 grammi) custodita all’interno di una asciugatrice insieme a un contenitore in plastica e a un bilancino di precisione.

L’arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari.