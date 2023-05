Play-off con sorpresa: La Sarticola beffa il Riomaior

Il Valeriano Favaro Alinò è lì che attende per scoprire quale sarà la sfidante. Alla finalissima c’è già, mentre in 4 si stanno contendendo quel posto per conquistare lo scudetto del campionato curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nell’andata dei playoff, ecco subito una sorpresa, con i campioni in carica del Cpo Agriturismo La Sarticola (piazzati quinti) che superano in casa i viceleader del Riomaior per 2-1 grazie alle reti di Babboni e Petrucci, a cui risponde Martelli. Vittoria esterna con lo stesso score, per il Ritrovo Filetto sul terreno del Pozzuolo, con a segno Ferrari e Giromini (per i padroni di casa in gol Vareschi). Match di ritorno sabato. Con il PugliolaBellavista già retrocesso nel Girone 2, playout di andata sabato (con ritorno il 13 maggio): Tappezzeria Baldassini-Real Chiappa e Gran Caffè Sarzana-Asc Bagnone. Intanto nel Girone 3, finali di andata dei playoff: Amatori Castelnuovo-La Colomba 9.80 0-1 (Salvatori)) e Delta Del Caprio-Riomaior Bar O’netto 0-0. Infine, primo turno della Coppa Lunetia: PugliolaBellavista-Autoservice Cassana 3-1 (Faggioni A., Giannarelli, Diomande; Halilaj) e Atletico Tresana-Golfo dei Poeti 1-1 (Ribolla; Dell’Ovo).

m. magi