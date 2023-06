Plauso al patto e voglia di interagire "Grande occasione per il territorio"

Un percorso tenuto sotto traccia per mesi quello per arrivare al protocollo Comune-Enel; è stato sviluppato in prima persona dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e Luca Solfaroli Camillocci, Head of Enel Green Power and Thermal Generation Italy, cioè capo dell’ecosvolta del colosso elettrico sulla via delle rinnovabili. Sindacati e Confindustria solo ieri sono stati informati, prima dei media, dell’esistenza di incontri e del risultato prodotto. Cioè porta i Confederali a dire: "Prendiamo atto della stipula del protocollo tra Enel e Comune della Spezia e ci auguriamo che si riapra subito un confronto costruttivo con la partecipazione dei sindacati con un tavolo permanente di monitoraggio e proposta e tavoli tematici specifici". Così Luca Comiti, Cgil, Antonio Carro, Cisl e Marco Furletti, Uil, che continuano: "Apprezziamo la volontà di Enel di rimanere sul territorio e ribadiamo che il nostro obiettivo rimane quello, espresso più volte, di traguardare percorsi industriali sostenibili che producano buona e consistente occupazione e salvaguardino l’indotto. Conoscevamo già i progetti che per l’area prevedono una parte di produzione ad idrogeno verde, una per la logistica, una per fotovoltaico e batterie di accumulo; la novità è il centro sportivo sul quale ci riserviamo, anche qui, di approfondire; ci aspettavamo però di essere coinvolti in step intermedi di analisi ed approfondimenti, questi ultimi comunque necessari per il proseguimento futuro del confronto tra tutti gli attori coinvolti, istituzionali, economici ed associativi".

Confindustria La Spezia, dal suo canto, manifesta "apprezzamento" per la sottoscrizione del protocollo Comune-Enel

Rileva il presidente Mario Gerini: "La definizione di questo documento rappresenta certamente un fatto positivo; conferma la volontà più volte espressa da Enel di investire sul nostro territorio e apre anche a importanti opportunità di sviluppo economico e sociale".

"Confindustria La Spezia ritiene che oggi ci siano le condizioni per entrare nel merito della progettualità che già da tempo l’associazione sta portando avanti grazie all’interlocuzione con Enel e le aziende associate, finalizzata a dare nuova vita a quell’area. Confindustria La Spezia, anche grazie al lavoro già svolto in tal senso, sarà pertanto in grado di partecipare attivamente ed in modo propositivo alle varie iniziative e momenti di confronto che l’Amministrazione vorrà promuovere".

C.R.