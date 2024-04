Platonico, filiale, passionale, folle: "Viviamo in un mondo d’amore"

Un progetto che s’intitola ‘The Perfect Match’, una tromba e una fisarmonica. Questo è il menu del penultimo appuntamento dell’anno con i ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica giunta all’XI edizione, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Al Teatro Civico, stasera alle 21, la trombettista Lucienne Renaudin-Vary e il fisarmonicista Félicien Brut – dopo essere stati ospiti alla mattina nel liceo Cardarelli – si esibiranno per proporre un concerto suddiviso in sette movimenti incentrato sul tema dell’amore, che spazierà dalla Carmen di Bizet ai brani più noti di Michel Legrand ed Édith Piaf, fino ad Astor Piazzolla. Per chiudere il concerto, il brano ‘Perfect Match’: una composizione originale scritta espressamente per gli artisti dal compositore Fabien Waksman, una delle figure più eminenti tra i compositori francesi della sua generazione. Amore passionale, folle, materno, disilluso, platonico, furtivo o impossibile, l’amore per gli altri, l’amor proprio, insomma un tema che è fonte inesauribile di ispirazione. Di questo parliamo proprio con uno dei protagonisti, Lucienne Renaudin-Vary.

L’incontro perfetto è quello dell’amore, di una tromba e una fisarmonica, di Lucienne e Félicien, ma anche della musica con il pubblico?

"Sì, è soprattutto l’amore in generale. L’amore è ovunque intorno a noi e noi vogliamo raccontarlo attraverso il repertorio che abbiamo scelto, pieno di diversi ‘tipi’ d’amore: passionale, amichevole, filiale, platonico. E l’amore del pubblico è ovviamente incluso".

Come avete scelto i brani che presenterete?

"Abbiamo strutturato il nostro programma intorno a un brano, una suite composta per il nostro duo: ‘Perfect Match’. Questa suite parla dell’amore 2.0, ‘moderno’, delle app di appuntamenti e di tutto ciò che ne deriva, di quello che può fare al nostro cervello, dell’algoritmo e di molto altro. Intervalleremo i movimenti della suite con brani di vari compositori, come Bernstein e Piazzolla. Un programma molto eclettico".

Incontrerà gli studenti delle superiori la mattina prima del concerto, a quali domande risponderebbe molto volentieri?

"Sono aperta a tutte le domande! Non solo sulla tromba! Adoro parlare prima o dopo i concerti con il pubblico e con gli studenti".

Infine, è evidente, è più facile vedere donne con altri strumenti musicali rispetto alla tromba. C’è un motivo?

"Penso che sia un problema di rappresentazione: si è pensato che fosse necessario avere molto fiato e una corporatura importante, ma ovviamente è del tutto falso!".