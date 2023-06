Platek: "Una promessa mantenuta" Peri: "Sarà pronto a fine settembre"

di Fabio Bernardini

"Il nuovo stadio sia l’inizio della rinascita per il ritorno in Serie A. Anche le Aquile rinasceranno dalle ceneri". Il presidente aquilotto Philip Platek, nel presentare il progetto del nuovo ‘Picco’, ha ribadito le ambizioni della società: "Abbiamo progettato uno stadio moderno per rispondere alle aspettative di permanere in Serie A". "Vorrei, a riguardo, ringraziare la Regione Liguria e il Comune della Spezia - ha continuato il massimo dirigente aquilotto - per il sostegno fornito al fine di rendere possibile questo importante progetto. Come promesso stiamo portando avanti le fasi successive di un progetto di riammodernamento iniziato nell’estate 2021, volto a proiettare nel futuro il ‘Picco’. Il nostro impegno sulle infrastrutture equivale a quello sul fronte sportivo volto a creare una squadra competitiva che possa tornare in Serie A". "Lo stadio è un modo per investire nella comunità della Spezia - la chiosa del presidente -. Volevamo creare un posto che fosse motivo di orgoglio per i cittadini, credo che lo abbiamo dimostrato realizzando la prima parte dei lavori in tempi record".

Il rendering della splendida nuova tribuna ha posto interrogativi sui tempi di realizzazione. "La data ad oggi ipotizzabile di consegna della tribuna è la fine del mese di settembre - ha precisato l’ad Nicolò Peri -, cercheremo di anticipare di qualche settimana". L’architetto Gino Zavanella ha posto l’accento sugli aspetti tecnici dell’opera: "Abbiamo in fase progettuale pensato di adeguare lo stadio ai criteri della Serie A, prevedendo altresì una nuova tribuna, una nuova accoglienza agli spettatori e cambiando i seggiolini. L’impianto avrà una capienza di 12094 spettatori, il minimo per la Serie A. Abbiamo previsto a bordo campo della tribuna 257 field box, mentre i posti a sedere saranno divisi in tre parti. Inoltre ci saranno otto sky box. Oltre 700 metri quadrati di area saranno destinati all’ospitalità degli spettatori". "Lo sforzo progettuale è stato quello di alzare il livello di accoglienza dello stadio - ha ribadito Zavanella - in modo che durante il match day si possano fornire servizi al pubblico, con spazi retro tribuna da utilizzare durante la settimana. Un’area che potrà essere utilizzata per ospitare manifestazioni importanti ed eventi". Uno stadio da vivere anche lontano dal week-end, come precisato dal responsabile marketing Luca Scafati: "I nostri eventi, a partire dal prossimo anno, li faremo al ‘Picco’. Sarà uno spazio che dovremo riempire di contenuti dove le aziende potranno fare i loro eventi. Un’area che dovrà essere motivo di vanto per Spezia, perché in tanti stadi di Serie A e B di club di media dimensione non esiste uno spazio di così grande dimensione punto di incontro per sponsor, autorità, etc". Entusiasta il sindaco Pierluigi Peracchini: "Oggi è un giorno importante, abbiamo sempre sostenuto questo progetto. Siamo qui a presentare il nuovo stadio grazie anche ai cofinanziamenti di Comune e Regione. Grazie al presidente Platek per aver confermato la volontà del progetto". Raggiante l’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone: "Lo Spezia ha una storia molto importante, sono orgoglioso di aver cofinanziato un nuovo stadio moderno e funzionale con 3,8 milioni di euro grazie a fondi infrastrutturali. Crediamo nella valorizzazione del territorio e gli stadi vanno in questa direzione".