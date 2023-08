Pizzaiolo di 34 anni arrestato con la droga a Lerici

Qualche sera fa era finito nei guai un ventenne pizzicato dai carabinieri in possesso di hashish sotto il castello. Un’operazione non casuale ma frutto di un monitoraggio attento e costante, rivolta al controllo dello spaccio quella coordinata dalla compagnia dei carabinieri di Sarzana diretta dal capitano Luca Panfilo e concordata con le varie stazioni. E proprio i carabinieri di Lerici hanno portato a termine un’altra operazione in collaborazione con i colleghi del 1° reggimento carabinieri Torino, che ha consentito l’arresto in flagranza di un pizzaiolo che abita nel territorio lericino. La notte scorsa i carabinieri hanno fermato Pasquale De Vincenzo, 34 anni, originario di Caserta, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato e dopo averlo perquisito hanno approfondito la ricerca anche a casa dell’uomo rinvenendo complessivamente circa 50 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, oltre a materiale vario per taglio e confezionamento. L’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato convalidato dal giudice Luisa Carta, senza applicare misure cautelari e rinviando l’udienza a gennaio. Sempre a Lerici sono stati segnalati alla prefettura due giovani, poco più che maggiorenni trovati in possesso di un piccolo quantitativo di droga per uso personale.