"Più viti a La Spezia? Meglio piantare più ulivi"

L’aumento delle porzioni di vitigni potrebbe essere non ben accolta da tutte le Regioni. Ci sono zone infatti nelle quali la necessità non si sente e per questo pur nella soddisfazione Andrea Marcesini e Giorgio Baccigalupi rispettivamente presidente e direttore tecnico del Consorzio che abbraccia i viticoltori da Luni alle colline di Levanto chiedono la massima attenzione. "Da tempo - spiegano – chiediamo che la Liguria aumenti la soglia e esserci finalmente vicini è una bella soddisfazione anche se ancora il percorso non è arrivato al compimento e ci vorrà ancora del tempo. La questione di fondo della ridistribuzione però è che potrebbe andare a beneficiare aree che non ne hanno bisogno, in Liguria dei 20mila metri quadrati richiesti ne sono stati assegnati 2mila e nonostante il mercato del nostro vino vada molto bene". La quantità può incidere sulla qualità? "In Francia – continuano Marcesini e Baccigalupi – e in particolare nella zona di Bordeaux hanno restituito 30mila metri proprio per non andare a incidere sulla qualità e così dovrebbe essere anche in Italia in quelle Regioni che di vino ne hanno sempre in giacenza e non rischiano di rimanere a secco. Piuttosto chiedano l’implemento dell’impianto dell’olivo visto che i produttori sono in difficoltà e acquistano dall’estero con conseguente aumento dei prezzi di vendita nel mercato".