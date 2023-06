Più vigili del fuoco nei porti liguri Ok del Governo alla proposta Pd "Bene implementare gli organici"

"La carenza dei vigili del fuoco portuali in Liguria è un’emergenza da diverso tempo: su una pianta organica di un centinaio di operatori, attualmente ne sono operativi solo 60. Fa piacere che il Governo abbia deciso di accogliere la richiesta di adottare tutte le misure necessarie affinché gli organici dei vigili del fuoco nelle sedi portuali liguri vengano implementati. La loro presenza è un elemento di sicurezza imprescindibile per i cittadini e i traffici merci", dichiara la deputata ligure del Partito democratico Valentina Ghio dopo l’approvazione del suo ordine del giorno, discusso alla Camera nell’ambito del decreto Pubblica amministrazione che il gruppo Pd ha contrastato, in particolar modo sulla misura volta a limitare la Corte dei Conti nel suo ruolo di garanzia e di trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici.

"Nei porti liguri – osserva Ghio - attualmente i distaccamenti dei vigili del fuoco, hanno subito un depauperamento degli organici, come denunciato anche dalle organizzazioni sindacali. Nel porto di Genova mancano 22 unità su una pianta organica di 52 e infatti il distaccamento di Multedo è chiuso e rimane operativo solo quello di Gadda; a Savona i vigili del fuoco portuali sono 13 mentre dovrebbero essere 24 e a Spezia dovrebbero essere 24 e invece ne rimarranno solo 17. Per coprire i turni il personale è costretto a fare straordinari e sopperire così alle mancanze. Una situazione insostenibile che ci auguriamo venga superata al più presto anche alla luce dell’ordine del giorno appena approvato". "Il parere positivo della Camera all’ordine del giorno presentato dall’onorevole Ghio è molto importante. La carenza di organico nei vigili del fuoco e nel servizio portuale è un’emergenza di cui il governo deve farsi carico. Auspico che l’aver sollevato il tema in Parlamento e in Consiglio regionale sia un modo per giungere presto a una soluzione, soprattutto in una regione come la nostra dove queste funzioni hanno un valore delicato e fondamentale", aggiunge il consigliere regionale del Pd Davide Natale che ha presentato un’interrogazione sul tema in Regione Liguria. "Nei porti liguri si concentrano decine e decine di attività importanti per il nostro Paese: scali commerciali, cantieri e riparazioni navali, terminal traghetti, i porticcioli della nautica da diporto, solo per fare alcuni esempi", concludono Ghio e Natale.