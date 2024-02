Più telecamere per sorvegliare le strade

Presidiare tutti i varchi di ingresso alla città, così da monitorare costantemente il territorio e fornire alle forze dell’ordine uno strumento in più nell’espletamento dei servizi di vigilanza. È l’obiettivo del piano varato dalla giunta comunale della Spezia, che punta ai denari messi a disposizione dalla Stato per l’installazione di strumenti per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa. Il progetto approvato da Palazzo civico prevede il completamento dell’iniziativa avviata cinque anni fa, ovvero l’installazione in tutti i varchi di accesso e uscita dal territorio comunale, di telecamere capaci di leggere le targhe dei veicoli. In questi anni sono state già installate dieci telecamere lungo le cinque principali arterie, mentre l’obiettivo del nuovo piano licenziato dalla giunta comunale prevede di piazzare sette nuovi varchi di lettura targhe, per un totale di quattordici nuove telecamere Ocr. Già individuati gli assi stradali lungo i quali saranno installate le telecamere: in via Genova e via San Bernardo, in via Bertone nei pressi di via Fontevivo, nei pressi dell’intersezione tra via Sarzana e via Gavatro, in via del Molo nelle vicinanze della locanda Alinò, a Fossamastra lungo viale San Bartolomeo, allo svinvolo autostradale di Lerici Porto, e in via Sarzana, all’altezza del quartiere Termo. La spesa stimata dall’amministrazione per l’intervento è di 136.095,23 euro, con Palazzo civico pronto a cofinanziare le opere con 65mila euro qualora fosse destinatario dei fondi statali.

mat.mar.