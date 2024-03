"Più preparate alle avversità"

Marina Acconci è stata per 27 anni avvocato penalista per 27 anni e da 13 anni è un’affermata imprenditrice.

Quanto conta al vertice la differenza tra uomini e donne?

"Statisticamente è piuttosto difficile negare che ci siano differenze, anche se, negli anni, ho visto aumentare sempre più la consapevolezza delle donne di ’poter fare’. C’è una decisa indicazione verso una crescita della presenza femminile in ruoli apicali. Dal punto di vista imprenditoriale, personalmente, non ho mai riscontrato grosse difficoltà. O meglio, le criticità che si sono palesate non le ho ritenute tali da frenare il mio percorso. Non che non esistessero, ma ero preparata alla possibilità di trovarle e quindi forse, per questo, le ho approcciate con la dovuta attenzione, evitando che diventassero ostacoli reali".

Quali sono state nel suo caso le principali difficoltà? "In primo luogo la proiezione del pensiero altrui, quando parte dal presupposto che una donna, in quanto donna, sia meno capace di un uomo. Una presunzione di incapacità che un certo sistema ci cuce addosso. Il rischio è quello di introiettare il pregiudizio. Fori una gomma e chi si ferma per darti una mano ti guarda facendoti capire che non sei capace di cambiarla. E’ chiaro che, sottoposta a pressione, probabilmente userai il crick alla rovescia. Se invece, provassi a dimostrarti più che a dimostrargli che non hai bisogno del suo aiuto, la gomma stai certa che riuscirai a cambiartela da sola".

Cosa si potrebbe fare, secondo lei per aiutare le donne a scegliere serenamente il proprio percorso? "Aumentare la consapevolezza, la possibilità di capire che le scelte possono essere influenzate da pregiudizi, da paure, dal timore di essere inidonee, dai sensi di colpa".

M.C.S.