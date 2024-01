Pitelli fra tradizione e futuro. La Pro Loco apre ai social: "Più informazioni sul territorio"

Il 2024 porta con sé un nuovo inizio ed è il momento giusto per riflettere sugli obiettivi. La Pro Loco Pitelli guarda in avanti e consapevole dei frutti che ha portato l’impegno degli ultimi anni, desidera migliorare ancora di più il borgo e la vita di questa comunità molto legata alle sue radici. A fare un bilancio è il vice presidente della Pro Loco Valerio Marchini (nella foto): "Il 2023 è stato un anno di riconferma per le iniziative, abbiamo riportato a Pitelli il Carnevale Pitellese e organizzato una caccia alle uova di Pasqua nei sentieri nel giorno della festività. Nel 2022 siamo ripartiti dopo il Covid, nel 2023 abbiamo aggiunto diverse iniziative: ora è il momento del 2024 e tra le novità in vista c’è il lancio del nuovo sito dell’associazione che non sarà soltanto un luogo dove reperire informazioni, ma sarà anche una vetrina per il borgo e per la vocazione turistica fortemente emersa. Il sito sarà molto leggero e conterrà molte immagini e video abbiamo inoltre ripreso a usare Instagram, abbiamo una pagina Facebook ufficiale e diversi gruppi correlati, abbiamo anche aperto X e Threads per permettere alla Pro Loco di essere sempre più conosciuta e per divulgare informazioni sugli eventi, infine abbiamo anche canali Whatsapp e Telegram tramite i quali diamo notizie sul borgo". Pitelli sempre più social e capace di raccontarsi in modo immediato, ma non finisce qui. "Un progetto di cui siamo particolarmente fieri? Il recupero dei tregi. A Pitelli ci sono tre lavatoi, uno sotto la sede della Pro Loco, uno centrale sulla scalinata che va a via Pio Ferro e uno sul sentiero che va verso via Rigazzara: tre punti di interesse storico che, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, ci piacerebbe recuperare e renderli fruibili". L’anima del Pitelli è sempre viva e permette a tutti i residenti di vivere quella dimensione umana altrove andata perduta, i turisti apprezzao in particolae appuntamenti come Pitei ‘n Cantina, uno degli eventi più attesi della bella stagione. Le parole chiave del 2024? Valorizzazione e promozione.

Ginevra Masciullo