Pistelli, quarant’anni di cronaca

Apparizioni studiate e fugaci al tempo stesso: per orientare l’obiettivo sulla scena generale, i particolari, i protagonisti e restituirli ai lettori del quotidiano Il Secolo XIX. Claudio Pistelli lo ha fatto per 44 anni, dal 1979 al 2023. Una missione oltreché un lavoro per vivere. La racconterà domani sera, a partire dalle 21, nella sede di Pro Spezia Ciassa Brin in via Castelfidardo 1, ospite del Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia presieduto da Roberto Celi. L’appuntamento è aperto anche ai non soci. L’occasione è buona per capire la specialità del fotografo-cronista: non solo un bravo tecnico dell’immagine, ma un psicologo, chiamato quotidianamente a cogliere limiti e opportunità dell’entrata in azione in contesti umanamente complessi. Risale al 1985 la sua iscrizione all’albo dei giornalisti, una tappa della carriera conquistata insieme al nostro Mauro Frascatore, collega-concorrente de La Nazione, ma prima di tutto caro amico, scomparso nel settembre del 2022. Frascatore e Pistelli: una coppia che i lettori spezzini della carta stampata, indipendentemente dalle simpatie per una testata o per l’altra, hanno sempre collegato istintivamente al concetto stesso di ’notizia’ e insieme a un tipo di sensibilità, nel gestire i protagonisti della cronaca, che è ormai merce rara nella professione.