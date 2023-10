Piste ciclabili e strade. Al via la manutenzione

A Ceparana marciapiedi e piste ciclabili si rifanno il look. L’amministrazione comunale gudata da Alberto Battilani ha infatti deliberato una serie di interventi – che inizieranno tra pochi giorni – di manutenzione straordinaria di marciapiedi e pista ciclabili situati nel centro di Ceparana. "Un nuovo percorso di manutenzione e decoro del territorio che partirà dal centro cittadino per proseguire poi nelle frazioni – afferma il vicesindaco Paolo Adorni –. Con l’attuale intervento contiamo di rimettere a nuovo la pista ciclabile che da piazza IV novembre raggiunge via Verdi, collegando quindi il capolinea degli autobus con la farmacia, la cittadella degli studi, l’ufficio postale fino ad arrivare alla delegazione comunale di Ceparana". Tale intervento verrà poi completato con un secondo lotto di lavori nel 2024, che vedrà anche il potenziamento delle piste ciclabili esistenti "con nuovi tratti – continua Adorni – che verranno realizzati in concomitanza dell’avvio dei cantieri relativi a nuove lottizzazioni". L’idea è infatti di realizzare il prolungamento del marciapiede e della pista ciclabile fino a raggiungere la frazione di Canevella. Iniziati anche i lavori di pulizia straordinaria delle cunette stradali per evitare che le piogge autunnali possano causare dissesti al territorio. I lavori riguarderanno

la frazione di Montebello di cima, la località scurci, via chiodo

via debbio, via Veneto, via Casetta, via Giustiniana, via carroggiano. Si tratta di oltre quattro chilometri di strade comunali, con gli interventi che sono stati appaltati per una cifra vicina ai novemila euro.

mat.mar.