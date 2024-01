Pisa-Spezia, biglietti anche online. Atto di fede: le ’Fantele’ a Chiavari

Biglietti per la partita contro il Pisa finalmente disponibili grazie all’intervento dello Spezia calcio, che ha reso possibile in tempi record l’abilitazione online del circuito Ticket One. La situazione si è sbloccata solo nella tarda mattinata di ieri e fino ad allora il rischio di salti mortali per accaparrarsi il prezioso tagliando era molto elevato. La voce che in alcuni Comuni della provincia ci fosse un punto vendita aveva in parte tranquillizzato i tifosi, ma la notizia non era vera: prima si è cercato di aprire un point provvisorio, ma era impossibile per i tempi; lo Spezia si era offerto di poterlo fare, ma il regolamento vieta alle società di vendere tagliandi. Da segnalare la fede incrollabile di alcune tifose del gruppo “Le Fantele del Picco“ che di buona mattina si sono recate a Chiavari dove era aperto l’unico point del circuito, riuscendo ad acquistare per sé, per amici e amiche, una ventina dei preziosi tagliandi. Il via libera alla vendita online prevede parecchie limitazioni. "La vendita dei biglietti del Settore Ospiti – si legge nellla nota diramata dalla società – è attiva al link sul sito dello Spezia Calcio e solo per i residenti in Liguria e nella provincia di Massa Carrara in possesso di Eagle Card. I residenti nelle altre province, potranno acquistare gli altri settori disponibili, ad eccezione del Settore Ospiti". Sono 900 i biglietti a disposizione del settore ospiti dell’Arena Garibaldi Romeo Anconetani nel derby che torna dopo qualche anno, con inizio alle 16.15 di sabato. Comunque sarà un derby sugli spalti in tono minore: non solo limitazione per ospiti, ma anche curva del Pisa mezza vuota perchè i gruppi Ultras non entreranno causa capienza volutamente ridotta. Con qualche grattacapo in pi ù per l’ordine pubblico. Marco Zanotti