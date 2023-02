Pirandello ed Eros Pagni sul palco dell’Astoria De Fusco chiude il cerchio con ’Così è se vi pare’

Un grande classico del teatro di Pirandello, quello che indusse Giovanni Macchia a elaborare la teoria della ‘stanza della tortura’, viene rivisitato da Luca De Fusco, che per la sua sesta regia pirandelliana torna a lavorare con Eros Pagni. Appuntamento stasera, alle 21, al Teatro Astoria per ‘Così è (se vi pare)’, nell’allestimento coprodotto dal Teatro Stabile di Catania, dal Teatro Biondo di Palermo, dalla Compagnia La Pirandelliana e dal Teatro Sannazaro di Napoli. Una chiusura del cerchio per De Fusco, che dopo aver tanto studiato Pirandello, interpretandolo spesso proprio alla luce di quella teoria che Macchia formulò attorno al ‘Così è (se vi pare)’ diretto da De Lullo, approda infine a questo testo, uno dei più compiuti sotto ogni punto di vista e quello in cui diventa più che mai chiaro il senso del teatro come processo. Nel rispondere agli altri e nel dialogare tra loro, la signora Frola e il signor Ponza non hanno infatti più bisogno di fingere che il pubblico non esista: è anzi proprio al pubblico che parlano, ognuno difendendo se stesso e ognuno cercando di dimostrare i difetti e la pazzia dell’altro. È proprio questo processo di messa a nudo di se stessi e di racconto della propria vicenda la tortura di cui parla Macchia: una sofferenza atroce ma allo stesso tempo un bisogno ineludibile, l’unico modo per rivendicare la propria esistenza. Pirandello aveva già intuito che non raccontarsi è come non esistere e ne aveva presagito le conseguenze insieme a quelle della morbosa curiosità dello sguardo altrui. Insieme a Pagni, sul palco anche Anita Bartolucci, Giacinto Palmarini Domenica Bravo, Roberto Burgio, Valeria Contadino, Giovanna Mangiù, Plinio Milazzo, Lara Sansone, Paolo Serra e Irene Tetto.

m. magi