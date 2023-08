Pippo Santonastaso ospite del talk show

Prosegue l’estate levantese. Stasera alle 21.30 in piazza Staglieno concerto di musica rock e blues della band “The black sheep”. Mercoledì alle 21.20 in piazza Cavour “Il mio canto libero”, talk show con Pippo Santonastaso, Federica Andreani, Sara Grimaldi, Piccolo G, Laura Formenti, a cura dell’associazione “Tam Tam”. Giovedì alle 21.30 in piazza Staglieno ballo liscio con l’orchestra “Ikebana”.