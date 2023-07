Piogge, infiltrazioni al San Martino Pazienti evacuati in rianimazione Allagamenti sparsi, ma pochi danni

La pioggia è arrivata puntuale rispettando le previsioni diramate da Arpal che aveva indicato la Liguria al centro di un fenomeno di precipitazioni diffuse da Ponente a Levante e diramato per questo l’allerta meteo gialla, il primo livello di attenzione. Il genovese ha registrato i maggiori disagi e a farne le spese è stato anche l’ospedale San Martino. Le forti precipitazioni che hanno colpito il capoluogo ligure hanno infatti causato infiltrazioni d’acqua nel reparto di rianimazione al primo piano del pronto soccorso rendendo necessaria l’evacuazione di sei pazienti. I degenti sono stati trasportati su gomma a causa dell’allagamento del tunnel del monoblocco dedicato ai trasporti interni e sono poi stati ricoverati nei reparti di rianimazione al terzo e al quarto piano. L’ospedale ha intanto informato che il reparto di rianimazione al 1° piano del pronto soccorso sarà immediatamente oggetto di lavori di impermeabilizzazione e di ulteriori interventi che erano stati in realtà programmati per fine estate ma che per opportunità verranno eseguiti in anticipo riaprendo il reparto rianimazione del sesto piano, utilizzato proprio in caso di attività di emergenza come in questo caso.

E tra le varie voci che si sono rincorse nella mattina c’è stata anche quella della caduta di ponteggi sul viadotto Bisagno con tanto di foto circolate in rete. La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha però rassicurato i cittadini di via delle Gavette in merito al cantiere in corso sul viadotto Bisagno. I ponteggi verranno comunque smontati alla presenza di movieri con il posizionamento della rete di protezione oscillante per poi essere rialzata e posta a protezione verticale secondo il coordinamento della sicurezza affidato al Rina. Ma sul tema sicurezza e sui problemi sul viadotto il capogruppo in consiglio regionale, Stefano Balleari, e il deputato e coordinatore regionale Matteo Rosso, di Fratelli d’Italia, hanno annuncianto la presentazione di due interrogazione, una inviata alla Regione Liguria e l’altra a Montecitorio, proprio per verificare se sui ponteggi siano stati osservati tutti gli standard di sicurezza. "Vanno bene le rassicurazioni – hanno spiegato – ma andremo fino in fondo per verificare se, all’interno del cantiere, siano stati osservati i criteri di sicurezza e inoltre chiederemo un sopralluogo immediato dei tecnici preposti in quanto la sicurezza non consente assolutamente margini di errore".

Dalle prime ore della mattina i temporali sono stati accompagnati da fulmini e venti da sud che si sono fatti sentire in particolare ai Casoni di Suvero dove hanno raggiunto anche i 97 chilometri orari a Casoni di Suvero. Nel corso della giornata, anche se per precauzione l’allerta è stata prolungata fino alla mezzanotte, la situazione è rientrata ed è spuntato anche il sole in varie zone della Regione, pur in un contesto di generale abbassamento delle temperature. Ma già tra oggi e domani il termometro risalirà anche se non si dovrebbe arrivare ai picchi dei giorni scorsi. Almeno non immediatamente.

Massimo Merluzzi