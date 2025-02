Pio e Iemmello, sfida a colpi di gol. I bomber del torneo allo specchio

Diecimila più uno al fianco delle Aquile. In occasione del match Spezia-Catanzaro di domenica prossima, il ‘Picco’ si prepara a un’altra giornata storica e indimenticabile di passione collettiva, con gli spalti gremiti e un nuovo tifoso in tribuna: Paul Francis da Sidney. Il 50enne neo vice presidente, che ieri mattina era già al lavoro nella sede del ‘Ferdeghini’, mentre al pomeriggio ha seguito l’allenamento dei bianchi a Follo, incontrerà oggi il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, per poi rispondere nel pomeriggio alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa. Domenica sarà allo stadio dove ci sarà anche l’inaugurazione della copertura della curva Ferrovia celebrata con l’inno ‘Spezia oh eh’ e la premiazione del ‘maestro’ Sergio Carpanesi, inserito nella Hall of Fame del club. In parallelo allo spettacolo sugli spalti, andrà in scena quello sul terreno di gioco con uno Spezia eccezionale, orgoglio di una comunità intera: terzo posto in classifica con 50 punti, a soli quattro punto di distacco dal Pisa, migliore difesa del campionato con soli 18 gol subiti, terzo miglior attacco con 41 reti realizzate, minor numero di sconfitte (2). Per i cultori del bel calcio, sarà una partita da stropicciarsi gli occhi visti che si confronteranno le due squadre che, negli ultimi cinque turni di campionato, hanno avuto il rendimento più elevato (11 punti totalizzati), secondo solo a quello del Sassuolo (12). Si profila una sfida a distanza tra i capocannonieri del campionato: Pio Esposito e l’ex aquilotto Pietro Iemmello. Tredici gol per entrambi, al pari di Laurienté del Sassuolo. A confronto il nuovo che avanza, Pio Esposito, entrato di diritto nel cuore degli spezzini non solo per le sue straordinarie performance, sintesi di forza fisica, tecnica e personalità, ma anche per la sua scelta di restare allo Spezia nonostante le lusinghe della Serie A. Un gesto apprezzato da tutti, che si sposa con la sua ferrea volontà di realizzare il sogno di riportare lo Spezia in A. Una massima serie che, se lo Spezia avrà la forza di conquistare, potrebbe determinare la proroga del prestito dall’Inter. Sul versante catanzarese si rivedrà l’ex Pietro Iemmello, 33 anni, catanzarese doc, un talento purissimo che non ha mai legato con il pubblico spezzino, al punto che nel 2016, dopo aver disputato una sola partita venne ceduto al Sassuolo per 2,3 milioni di euro.

Fabio Bernardini