Pile esauste, cambia la raccolta Stop ai minicassonetti in strada

Nuovi contenitori in plexiglass per potenziare il sistema di raccolta differenziata per le pile esauste. Così l’amministrazione comunale di Levanto, insieme ad Acam Ambiente che ha fornito i nuovi contenitori, ha deciso di sostituire i vecchi punti di raccolta che erano presenti lungo alcune delle strade del paese ormai usurati dal tempo e garantire un servizio più efficace alla cittadinanza. Sarà quindi più facile sorvegliare il corretto conferimento delle pile esauste dal momento che i nuovi contenitori saranno situati all’interno di attività commerciali che si sono rese disponibili ad ospitarli.

Nel dettaglio ad essere interessati dal progetto di ampliamento dei punti di raccolta sono diversi supermercati: il Conad di via Martiri della libertà, il Crai di via San Rocco, il Doro di piazza Staglieno e il Sigma di via Madonna della guardia; ma anche le edicole tabaccherie di corso Roma, via Dante e via Madonna della guardia e il negozio di elettrodomestici Savelli in corso Roma e la ferramenta Moriggi di via Garibaldi.

Resterà a disposizione dei cittadini anche il punto di raccolta collocato presso lo sportello utenti di Acam Ambiente situato al piano terra del palazzo municipale in piazza Cavour e verrà mantenuta la possibilità di continuare a conferire le pile esauste direttamente all’eco-centro di Mereti, che è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio anche dalle ore 14 alle 16. "L’obiettivo – ha spiegato l’assessore all’ambiente, di Levanto, Paolo Lizza – è incrementare il recupero di materiali inquinanti e pericolosi per l’ambiente, quali sono le pile ormai giunte al termine della loro funzione, mettendo a disposizione degli utenti una rete di punti di raccolta più diffusa e facilmente raggiungibile, che speriamo si possa ulteriormente ampliare con il coinvolgimento di altri esercizi commerciali".

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che le attività intenzionate ad unirsi al progetto, ospitando un raccoglitore per la raccolta differenziata delle pile esauste, possono contattare l’ufficio Igiene urbana del Comune, telefonando al numero 0187 802277 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio preposto [email protected]