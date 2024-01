Pignone Una frana blocca la sp38. Oggi sopralluogo per la riapertura

Una frana blocca da sabato sera il transito sulla provinciale 38 a Pignone, nei pressi di località Chiesetta. La stessa zona era già stata interessata da uno smottamento in passato, riattivatosi nelle scorse ore, e tale da costringere alla chiusura dell’arteria che collega l’entroterra con la riviera delle Cinque Terre. Sul posto già sabato sera sono intervenuti i tecnici della Provincia per la messa in sicurezza del tratto. Nella giornata di oggi, maltempo permettendo, avverranno i sopralluoghi finalizzati alla messa in sicurezza e riapertura. Problemi anche a Riccò del Golfo, lungo la strada comunale che porta a Porcale, dove un grosso masso si è staccato dalla collina precipitando in strada, in un momento in cui fortunatamente non transitavano auto: gli operai del Comune hanno provveduto a rimuovere il materiale roccioso.