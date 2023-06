Pignone, in piazza meno auto e più fiori

Rivoluzione della viabilità in piazza grande a Pignone. Il Comune ieri ha ’sfrattato’ le auto in sosta e ha trasformato il celebre slargo medioevale in una dimora floreale, facendolo diventare il punto centrale di un borgo interamente fiorito. Insomma, profumi e colori ovunque nel terzo paese della Liguria, insignito della Bandiera Arancione, in chiave addobbi floreali. Ma l’amministrazione guidata dal sindaco Ivano Barcellone, non si è dimenticata dei suoi cittadini. E, a tal proposito venendo a mancare una decina di stalli per le auto, ha provveduto a ricavarne altrettanti nelle aree limitrofe e a consegnarli agli abitanti per il servizio parcheggi. Quindi nonostante il sacrificio della piazza finalizzato al suo abbellimento e messa in sicurezza, i posti macchina nel centro abitato di Pignone crescono. Il park auto zona campanile dopo i recenti lavori è molto più capiente così come quelli in prossimità di palazzo civico e nell’area adiacente al canale. La piazza grande di Pignone è molto ambita per l’allestimento di eventi di ogni genere. E’ un punto di riferimento per suggestive manifestazioni. Come quella di oggi (che inizia la kermesse primavera estate) di Orientering che farà confluire centinaia di appassionati dell’escursionismo tra i caruggi, al monte Castellaro alla Grotta lunga nonchè dei buongustai. In programma infatti la prova del Trofeo Bandiere Arancioni 2023 di Orienteering, tappa dedicata alla memoria di Ylenia Bardi. Il trofeo vede protagonisti quei borghi, tra cui appunto Pignone, che hanno ottenuto dal Touring Club Italiano il riconoscimento della Bandiera Arancione e che propongono un’offerta caratteristica di storia, cultura e tradizioni.

Euro Sassarini