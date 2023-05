Pignone cambia volto Lavori da 200mila euro "Più decoro e sicurezza"

Il paese medioevale di Pignone, porta delle 5 Terre, si rifà il look (con restauri di pavimentazioni, monumenti e arredi floreali) in attesa della bella stagione, ormai alle porte. Sono infatti conclusi i lavori di rigenerazione urbana finanziati, per l’importo di 200 mila euro, dalla Regione Liguria, che hanno interessato non solo il borgo capoluogo ma anche le frazioni del territorio. Si è trattato di una serie di interventi messi in atto per a migliorare la fruibilità e il decoro urbano attraverso la realizzazione di nuove pavimentazioni e sottoservizi nella Via Co della Terra, Via Misericordia e una porzione della Piazza Marconi, l’asfaltatura del Parcheggio in area Campanile.

"Adesso – spiega il sindaco di Pignone Ivano Barcellone – sarà la volta delle le opere di tracciamento dei parcheggi, l’asfaltatura di un tratto di Via Prediera e un tratto di Via Superiore. Procederemo alla messa in opera di nuove copertine in pietra sui muri d’argine nell’ingresso del paese con la posa di ringhiere artistiche a completamento dell’area dell’antico Ponte ricostruito, sempre nella stessa zona sono stati sostituiti i guard rail in ferro con più consoni in legno, l’acquisto di fioriere in corten e il ripristino di tratti ammalorati della pavimentazione in pavè. Ma c’è di più - sottolinea Barcellone - si sono conclusi anche i lavori di rifacimento della pavimentazione e sottoservizi nella frazione di Casale in Via Valletta per un importo globale di 84 mila euro completamente finanziati da fondi Ministeriali. Sono in corso, e ormai in via di ultimazione, le opere di sostituizione delle vecchie lampade al sodio presenti nell’illuminazione pubblica dei centri storici con lampade a led molto più performanti che porteranno un risparmio di circa il 90 per cento sui consumi, tale intervento è stato completamente finanziato con fondi Ministeriali per un totale di euro 50 mila euro".

Il sindaco si appella ai residenti di Pignone. "Chiediamo scusa ai nostri cittadini per i disagi loro arrecati e li ringraziamo per la loro pazienza, ma tali sacrifici sono stati fatti in funzione di essere pronti per la nuova stagione estiva ed anche per mantenere i tempi stabiliti dal finanziamento".

Euro Sassarini