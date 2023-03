"Pignolo fino alle virgole Ma era un visionario"

"Pignolo nell’approfondire ogni tema, visionario nell’immaginare il futuro" così Piergino Scardigli, presidente di Assonautica, ricorda Giorgio Bucchioni attribuendo all’impegno per la conoscenza i risultati conseguiti: "Studiava in profondità, era attento alle virgole: un approccio mentale dovuto all’esperienza maturata in porto, nel solco dell’impresa Lardon". C’è chi lo ricorda poco più che ventenne a compilare le "lettere di vettore" della merce. E’ Giorgio Chimenz: "Mi venne affidato da Luigi Cangini, che poi divenne suo suocero, per fargli prendere dimestichezza con le pratiche doganali: capiva tutto al volo, non c’era nemmeno bisogno di spiegargli le cose... deduceva".

"Tanti anni fa mi aveva aiutato a organizzare una conferenza stampa per la presentazione del romanzo “L’uomo del Cargo“ di Donatello Bellomo a bordo di un cargo. Avevamo portato giornalisti da tutta Italia. Era stata una cosa nuova. Era una persona molto attenta alla cultura del mare, in anni in cui non era ancora di moda. Molto attento anche alle nostre attività di vela solidale. Si informava sempre quando ci si incontrava" ricorda Lorenza Sala dalla plancia dell’associazione La Nave di Carta.

"In un convegno sulle certificazioni ambientali organizzato da un ente terzo, col patrocinio di Confindustria e Legambiente, che si svolse nella sala degli industriali, mi prese in un campanello con altre persone dicendo: mai avrei immaginato un relatore ambientalista - che ero io - dentro la nostra sede! Naturalmente detto con ilarità e stile, come era suo solito" ricorda Stefano Sarti.

C.R.