Piero Gaddi Quartet al Terminus

Musica live anche domani sera al Terminus Cafè. Nel lounge cafè di via Paleocapa, dalle 21, suonerà il Piero Gaddi Quartet: Piero Gaddi al pianoforte, Fabrizio Desideri al clarinetto e saxofono, Filippo Pedol al contrabbasso e Andrea Beninati alla batteria e al violoncello. La formazione ha registrato nel 2020 il suo primo lavoro dal titolo ‘Opus One’ (Vinile Records) e ha suonato in rassegne importanti. Il gruppo sta lavorando al materiale per il nuovo album che ha soltanto parzialmente eseguito in anteprima live con ottimo riscontro. Dopo questi due anni di esperienza insieme il quartetto è maturato notevolmente, acquistando suono e intensità nell’esecuzione. Determinante è l’equilibrio che l’ensemble ricerca tra gli elementi della tradizione jazz, colta e rock, senza dimenticare le musiche popolari del Mediterraneo. La loro è una musica che evoca differenti paesaggi e sensazioni, sfruttando l’intera tavolozza timbrica. Info: 0187 713210.