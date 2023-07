Picnic sotto le stelle e osservazione guidata della volta celeste

Giovedì l’Asd Polisportiva "MaiDomo" organizza un picnic sotto le stelle al parco “Isola felice” di Valdellora. L’appuntamento alle 19: i bambini potranno approfittare del parco giochi per divertirsi prima di cenare insieme sul prato ciascuno con il proprio cestino. Alle 22 saranno gli Astrofili spezzinio a permettere a tutti, con le spiegazioni, di osservare al meglio il cielo stellato. Un appuntamento che unisce divertimento, condivisione e cultura, con l’intento di devolvere il ricavato in favore di diverse associazioni locali. Il contributo sarà di 8 euro per chi parteciperà all’intero evento (parco giochi, picnic e osservazione delle stelle); per chi fosse interessato solo alle stelle contributo 5 euro. Per info e prenotazioni Isabella 347 6651878 e Ilaria 338 9911220.

Ilaria Gallione