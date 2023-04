Piccoli Comuni, la chimera del Pnrr L’unico operaio guida lo scuolabus

I tagli ai trasferimenti statali sono ormai una costante. Chi può, tenta di trovare sollievo in qualche autovelox, perché a queste latitudini non ci sono tasse di soggiorno o canoni tali da garantire cospicue risorse al bilancio. E non sempre basta: lo dimostrano i piani di riequilibrio finanziario approvati nell’ultimo anno in tre territori. Nei municipi i dipendenti sono sempre meno, costretti a guerreggiare su più fronti per far funzionare la macchina amministrativa. Il Pnrr? Una chimera, salvo rare eccezioni. Per i piccoli Comuni della Val di Vara è una lotta quotidiana, tra buche da tappare e soldi che spesso non ci sono, e con sindaci sempre al fronte per poche centinaia di euro.

A Calice, il Comune guidato da Mario Scampelli ha appena approvato il piano di riequilibrio finanziario per ripianare circa 800mila euro di passivo. "Abbiamo cinque dipendenti, ma solo tre a tempo pieno, di cui un operaio che guida anche il pulmino scolastico. Il vigile viene una volta a settimana, il nostro ufficio tecnico fa praticamente tutto – afferma Scampelli –. Servirebbero almeno otto dipendenti, ma non ce li possiamo permettere. Lo Stato deve tornare ad aumentare i trasferimenti, altrimenti sarà sempre più difficile". Poco più a nord, a Rocchetta Vara, la situazione è pressoché identica. "Abbiamo non poche difficoltà a far quadrare i bilanci, un Comune piccolo della Riviera ha più possibilità, noi arranchiamo. In municipio ci sono cinque dipendenti, di cui due operai: ne servirebbero altri quattro. Le uniche vere entrate sono l’Imu e l’affitto per la concessione della cava" spiega Roberto Canata, che sulle difficoltà dei piccoli Comuni a partecipare ai bandi del Pnrr è tranciante: "Abbiamo difficoltà a portare avanti la progettazione, nelle città hanno uffici e personale a disposizione. Nonostante tutto abbiamo partecipato a qualche bando, ma non è facile". Qualche Comune è riuscito a intercettare i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza: è il caso di Pignone. "Per ora ci siamo difesi bene – dice il sindaco Ivano Barcellone –, ma il Pnrr ha creato un mostro burocratico impossibile da governare. Rischia di essere impossibile per i piccoli Comuni far fronte alla mole di lavoro e burocrazia imposta dal Piano. Sono geometra, e questo mi ha aiutato nel collaborare con l’ufficio ai progetti che abbiamo presentato, ma viviamo in una sorta di precarietà perenne. Oggi abbiamo quattro dipendenti negli uffici, siamo sotto organico per delle leggi cervellotiche: non abbiamo vigili, e se si ammala il tecnico di fatto il municipio si blocca. Nel frattempo le risorse diminuiscono, e lo Stato non aiuta: avevamo partecipato a un bando per assumere a tempo determinato una persona per seguire i progetti del Pnrr, peccato che ci abbiano comunicato l’accesso ai fondi per il 2022 quando l’anno era ormai terminato. Bisogna cambiare le regole, fare una vera semplificazione, altrimenti non solo sarà difficile accedere ai fondi, ma anche spenderli".

Una mole di lavoro e una responsabilità enormi a fronte di indennità risibili: nonostante gli ultimi aumenti applicati dallo Stato, non superano i mille euro netti al mese per i liberi professionisti, con somme dimezzate per i lavoratori subordinati. "Si fa per passione, ma a fronte di tutte le responsabilità che dobbiamo affrontare, sono davvero pochi – dice il sindaco di Carrodano, Pietro Mortola –. In questi territori molte volte il sindaco e gli assessori fanno anche gli operai e gli impiegati comunali, si dedica gran parte del tempo al Comune. Facciamo col poco che abbiamo: l’unica entrata è l’Imu, l’autovelox dà un po’ di sollievo, ma si fa fatica. Siamo lasciati soli: e se nell’ultima tornata elettorale nella metà dei piccoli Comuni liguri al voto si è presentata solo una lista, un motivo ci sarà".

Matteo Marcello