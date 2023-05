Piccoli borghi da tutelare Arrivano duecento milioni a sostegno delle aziende

Una pioggia di soldi per gli impresari della Val di Vara e Riviera. Sono stati infatti stanziati dalla Regione Liguria oltre 200 milioni di euro dei fondi previsti per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi. Fondi destinati a largo raggio a tutte le realtà esistenti in Liguria. Offerta sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare. I Comuni della provincia spezzina interessati all’ importante iniziativa sono Pignone, Vernazza e Carro, ovvero tre dei borghi più caratteristici della provincia.

"L’Avviso Imprese Borghi – si legge nel comunicato regionale – è finalizzato a favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei Borghi assegnatari delle risorse presenti nel precedente Avviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale. Le domande potranno essere presentate sul sito di Invitalia (Soggetto gestore) a partire dalle 12 del giorno 8 giugno 2023 fino alle 18 del giorno 11 settembre 2023. Nei 4 allegati dell’avviso sono compresi il Reparto risorse per Progetto locale da destinare al sostegno delle imprese. I Criteri di valutazione. Le Strategie dei Progetti Locali di rigenerazione culturale e sociale e il Format della Scheda iniziativa imprenditoriale.

Euro Sassarini