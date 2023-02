‘Picco’ da Serie A, 3,8 milioni dalla Regione

di Fabio Bernardini

Tre milioni e ottocentomila euro stanziati dalla Regione Liguria per la ristrutturazione dello stadio Alberto Picco. Come anticipato da La Nazione, l’ente regionale presieduto da Giovanni Toti, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale relativo al triennio 2023-24-25, stanzierà l’ingente somma per contribuire alle spese necessarie di ammodernamento della tribuna e di copertura della curva Ferrovia. Per esattezza il novanta per cento dei contributi sarà destinato alla tribuna e il dieci per cento alla curva. Oggi pomeriggio il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Raul Giampedrone, a margine del match Spezia-Juventus, incontreranno al ‘Picco’ il presidente dello Spezia Philip Platek e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per definire il tutto con la società e il Comune spezzino. Il finanziamento sarà approvato a fine febbraio e sarà erogato, la prima tranche, a giugno 2023, contestualmente all’avvio dei lavori in tribuna della nuova area hospitality, sky e field box, area destinata ai media, nuovi spogliatoi, servizi igienici e, a seguire, nel 2024, per contribuire alle spese di copertura della curva Ferrovia.

"Abbiamo sviluppato questo progetto – hanno spiegato Toti e Giampedrone – a seguito dell’esigenza di adeguare lo stadio agli standard della Serie A e ai requisiti della Lega di Serie A, in modo da evitare di richiedere la deroga ogni anno. Avevamo preso l’impegno all’atto della promozione dello Spezia in Serie A nel 2020, abbiamo mantenuto la promessa. L’obiettivo è quello di regalare alla città uno stadio di Serie A".

Entusiasta il sindaco Pierluigi Peracchini che ha così commentato l’importante finanziamento della Regione: "Lo Spezia in Serie A garantisce alla città una visibilità eccezionale, ne facilita la promozione in Italia e in Europa con ricadute importantissime per il turismo e il commercio. Realizziamo il sogno di tifosi e cittadini di avere uno stadio all’altezza della massima serie. D’obbligo i ringraziamenti alla Regione Liguria per aver recepito le nostre esigenze aiutandoci a realizzare questo progetto ambizioso. Naturalmente anche il Comune della Spezia farà la sua parte contribuendo a finanziare la realizzazione delle opere necessarie ad uno stadio moderno e funzionale". Per inciso i lavori di ristrutturazione dello stadio riguarderanno anche la sostituzione dei seggiolini posizionati nei distinti.