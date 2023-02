Piazza del mercato, cantiere nel mirino "Crea disagi a cittadini e operatori"

"Gli interventi di rifacimento di Piazza Cavour – sottolinea Lorenzo Servadei, funzionario di Confcommercio – stanno creando non pochi fastidi ai cittadini, alle attività economiche e agli operatori del settore. Interdire il traffico e la viabilità di tutta l’area per mattinate e giornate intere impedisce l’accesso ai mezzi di trasporto e di conseguenza limita anche l’ingresso nei negozi e nelle botteghe da parte dei clienti". I lavori sono stati suddivisi in lotti e oltre la pavimentazione, per il cui rinnovamento si procede per settori, è già stato sostituito l’impianto di illuminazione. "Certamente una buona cosa, siamo tutti consapevoli – continua Servadei - che l’apertura di un cantiere non può non creare disagi e cambiamenti momentanei. Quello che chiediamo all’amministrazione è però se non sia possibile programmare i lavori e le chiusure in date e orari meno sfavorevoli per le attività e i consumatori. Ad esempio al pomeriggio. Siamo disponibili a un confronto con il Comune e con le altre associazioni di categoria per concordare eventuali cantieri futuri, nell’ottica di portare a termine le opere inderogabili ma diminuendo e mitigando l’impatto negativo sulle attività commerciali". Invito che sembra essere raccolto prontamente dall’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, secondo cui ogni passaggio è stato concordato con gli operatori della piazza. "C’è la massima disponibilità al dialogo. Per noi la tutela del commercio è un cardine dell’azione di governo. I parcheggi che adesso vengono a mancare a causa delle presenza delle autobotti nel giro di un paio di giorni saranno recuperati, perché il cantiere verrà fatto arretrare una volta completata la gettata di cemento. Con le associazioni di categoria c’è la compartecipazione ad ogni processo decisionale. I lavori nella piazza procederanno a step, ognuno dei quali sarà preceduto da un momento di discussione con gli operatori. La stessa attenzione la poniamo verso le richieste dei cittadini. Un abitante di un palazzo ci ha scritto perché una lampada del nuovo impianto di illuminazione puntava il suo fascio di luce proprio verso la sua camera da letto. Siamo intervenuti per cambiarne l’angolazione". "Il dialogo con il Comune è fondamentale – conclude Servadei – ma alle parole devono seguire i fatti. In un clima di crisi dove diventa sempre più difficile per le attività commerciali andare avanti, dovendo fronteggiare l’aumento dei costi delle bollette, i danni causati dalla pandemia da Covid 19 e le conseguenze della guerra in Ucraina, è necessario che tutti gli enti collaborino affinché il commercio venga agevolato e non penalizzato".

V.C.G.