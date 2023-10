Piazza Caduti per la Libertà. Conclusa la riqualificazione

Conclusi i lavori per la riqualificazione del parcheggio di piazza Caduti per la Libertà. Ieri mattina, il sopralluogo del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino. Gli interventi eseguiti hanno interessato la sistemazione e il livellamento del manto stradale attraverso una prima fresatura per eliminare avvallamenti e dossi nella zona destinata al parcheggio e al passaggio pedonale. L’area infatti presentava numerose cunette create dalle radici degli alberi pericolose per chi transitava e inoltre sono state risagomati i cordoli delle aiuole che erano crollati in molti punti. Sono stati ricavati 48 parcheggi per autovetture, uno per il carico-scarico, 1 parcheggio per disabili e 13 per motoveicoli. Infine sono state sostituite le alberature presenti con circa 14 alberi di storace americano e 100 arbusti di pitosforo, specie arboree più resistenti e adatte al tessuto urbano; sistemato anche l’impianto di illuminazione lato via Veneto ed è stata eseguita la pulizia delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.

"I lavori di riqualificazione di Piazza Caduti per la Libertà hanno consentito di ripristinare un’area parcheggio importante a servizio della cittadinanza, rendendola fruibile nel migliore dei modi e risolvendo una serie di criticità che erano subentrate – ha spiegato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. L’attenzione dell’amministrazione verso la manutenzione del territorio e il decoro prevede una programmazione costante e attenta che non verrà mai meno".