"Piazza Brin e l’Umbertino meritano più attenzione"

"La manutenzione del quartiere Umbertino è carente, in particolare per arredo urbano e verde pubblico. E i 57mila euro a bilancio per il rinnovo delle panchine i legno deteriorate in piazza Brin (dopo 6 anni...), arrivano da alienazioni di beni comunali, voce di entrata molto incerta". Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Andrea Montefiori punta il dito sulla situazione di piazza Brin e del Quartiere Umbertino, chiedendo risposte alla giunta. "Negli ultimi anni queste zone non sono state oggetto di interventi che ne abbiano migliorato servizi e qualità della vita. Dopo gli anni delle riqualificazioni di diversi ambiti della zona (ex scuola Pontremoli, nuova mediateca nell’ex Odeon, cortili delle case popolari, piazza Brin ), non sono stati portati nuovi servizi nel quartiere. L’ultimo quinquennio è stato caratterizzato dalla chiusura di molte attività storiche del commercio e dell’unico sportello bancario, senza che nulla venisse fatto per questa situazione da parte della giunta comunale". Montefiori sottolinea come l’unica azione organizzata dalla giunta è stata "l’installazione di telecamere aggiuntive, utili sicuramente, ma che non hanno visto nel contempo la messa in campo di politiche rivolte alla riqualificazione del commercio. Molti dei negozi e pubblici esercizi, che hanno chiuso al Quartiere Umbertino, sono stati sostituiti non da nuove attività commerciali, ma da numerosi circoli privati che, in quanto tali, poco hanno portato al miglioramento ed alla crescita del quartiere, senza che a questa nuova presenza sia stato posto un argine, per altro promesso prima della vittoria elettorale del centro destra nel 2017".

E il capogruppo del Pd sottolinea come "i circoli siano un elemento di separazione tra le comunità che abitano nel quartiere e non favoriscono l’integrazione. Negli anni non sono state pensate politiche dedicate ad una zona della città che vive problematiche complesse e che necessiterebbe di risposte altrettanto articolate". Montefiori in una interpellenza chiede quindi all’amministrazione comunale "se sia prevista una riqualificazione del verde pubblico nel quartiere, se ritenga di mettere ordine agli spazi esterni di molti negozI (spesso tenuti male); quanti controlli sono stati fatti e quante sanzioni elevate relativamente al divieto di consumo di alcolici fuori dagli esercizi pubblici. E infine se la giunta abbia pensato ad attivarsi affinché venga riportato nel quartiere almeno uno sportello bancomat".