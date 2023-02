Piattaforma digitale della polizia con oltre cinquecento immagini per raccontare la storia del Paese

‘Al servizio del Paese’, storia della polizia di Stato in 500 scatti: è la piattaforma digitale realizzata dalla polizia in collaborazione con l’Ansa, sulla storia e sul presente, dall’ingresso delle donne agli arresti eccellenti. Un progetto nato durante la pandemia da un’idea dell’ufficio comunicazione della polizia, ossia di digitalizzare il patrimonio fotografico di Polizia Moderna, composto da oltre 50mila scatti, insieme all’archivio dell’Ansa. La piattaforma digitale “Al servizio del Paese. Frammenti di storia italiana attraverso le immagini della Polizia” è strutturata in sette sezioni da sfogliare con oltre 500 immagini: presenti le grandi notizie e l’impegno quotidiano, raccontati con scatti iconici, fotogallery, video, brevi testi e i take dell’Ansa. "Ci siamo resi conto – spiega il capo della polizia Lamberto Giannini – che queste foto raccontano non solo il nostro lavoro ma i passaggi storici e i cambiamenti del Paese. Abbiamo voluto che tale patrimonio fosse letto e interpretato anche da un occhio esterno". La piattaforma è progettata per i tablet, per apprezzare le immagini che scorrono sullo schermo, ma anche per gli smartphone.