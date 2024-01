Piastrelle all’amianto. Via alla rimozione

La scoperta è stata fatta solo qualche settimana fa, nell’ambito dello screening propedeutico all’aggiornamento del censimento sulla presenza di manufatti contenenti amianto situati nella struttura ospedaliera. Al Sant’Andrea, tre pavimentazioni sono formate da piastrelle contenenti fibra di amianto e, per questo, è necessario rimuoverle. I tre pavimenti in questione sono ubicati in altrettanti locali situati al primo piano del padiglione centrale del nosocomio spezzino, individuati attraverso sopralluoghi dalla responsabile delle attività manutentive sui manufatti contenenti amianto individuata dall’azienda sanitaria spezzina. "I locali – fanno sapere da Asl5 – non sono destinati ad attività ambulatoriali ma prevedono una presenza sporadica di personale dipendente. Dai sopralluoghi non sussistono condizioni per un rilascio di fibre d’amianto: a scopo cautelativo la linea adottata dall’azienda è quella di disporne la rimozione". La direzione aziendale di Asl5, venuta a conoscenza del problema, nei giorni scorsi ha dato mandato alla struttura complessa Gestione tecnica di affidare l’appalto per la rimozione e lo smaltimento delle tre pavimentazioni.