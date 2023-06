"Piano socio sanitario Notizie positive per il territorio"

La provincia spezzina tocca con mano il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale, presentato dall’assessore Angelo Gratarola alla Conferenza dei sindaci. "Le notizie sono positive e fanno definitivamente atterrare tutti gli ’uccellacci del malaugurio’ e chi ha fatto disinformazione – dichiara con soddisfazione Daniela Menini (nella foto), consigliere regionale della Lista Toti – Nessun taglio in vista e anzi un potenziamento dell’offerta del servizio". Tra i punti più attesi dal territorio c’è la conferma che il Sant’Andrea della Spezia è stato individuato come un Dea di primo livello per la medicina d’urgenza e avrà il punto nascite. Anche il San Bartolomeo di Sarzana conserverà il Pronto Soccorso e le caratteristiche di ospedale di elezione. Un Punto di Primo Intervento sarà presente poi anche all’ospedale di Levanto. Il tutto in attesa della realizzazione del Felettino. L’assessore ha infatti confermato che "le procedure per la partenza della fase esecutiva dei lavori sono già a buon punto".

La Missione 6 del Pnrr che prevede la realizzazione anche sul territorio spezzino di due ospedali di Comunità a Levanto e a Sarzana, cinque Case di Comunità a Bolano, La Spezia (3) e Luni oltre a tre Centrali Operative Territoriali (COT) a Brugnato, La Spezia e Sarzana. "Sono state definitivamente spazzate via anche le dicerie che volevano la perdita della centrale operativa del 118, dopo che precise indicazioni imposte dal ministero della Salute sotto il governo Pd, avevano previsto per la Liguria un massimo di tre centrali operative – aggiunge Daniela Menini – Quella del Levante resterà alla Spezia e sono anche in corso le trattative con l’operatore aeronautico per predisporre la base del servizio di elicottero presso l’aeroporto di Luni".