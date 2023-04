Piano sanitario sotto osservazione Da Riomaggiore parte la crociata "Più fondi per ospedali e territorio"

Destinare maggiori risorse alla sanità pubblica, scongiurare la privatizzazione dei servizi attraverso investimenti nel personale, in attrezzature mediche e strutture, ma anche ridurre le liste di attesa e aumentare i posti letto nelle Rsa, oltre a potenziare la medicina territoriale e l’impiego di fondi dedicati ai territori ad alto flusso turistico per sostenere i maggiori costi sanitari legati alla stagionalità. Parte da Riomaggiore la ‘crociata’ contro la situazione della sanità spezzina: la mozione approvata dal consiglio comunale impegna la giunta guidata da Fabrizia Pecunia a portare i tanti nervi scoperti della sanità spezzina in discussione all’interno della conferenza dei sindaci, nel tentativo di trovarvi soluzione nel nuovo piano sociosanitario regionale in discussione in queste settimane. Non solo: il testo è diventato una petizione che i cittadini potranno firmare in municipio. La mozione, votata al termine di una discussione che ha visto la partecipazione dei comitati a difesa della sanità spezzina e delle organizzazioni sindacali, mette a nudo le lacune, a partire dalle strutture ospedaliere che "registrano una progressiva diminuzione del personale sanitario, la chiusura di alcuni reparti ospedalieri e carenze strutturali: nel reparto di Medicina resteranno prossimamente solo tre medici e il primario è in scadenza, mentre nel reparto Malattie infettive a Sarzana sono in servizio solo il primario, un medico infettivologo e un internista in prestito da Medicina. Anche la situazione della medicina di emergenza risulta molto critica". Nel mirino anche la situazione dei "consultori familiari, in grave carenza personale", e se le criticità delle liste d’attesa purtroppo non sono una novità, al pari della carenza di posti letto negli ospedali e nelle Rsa della provincia, a preoccupare parrebbe anche la sanità territoriale, con una "progressiva diminuzione dei medici di famiglia che in alcune zone non vengono sostituiti, lasciando scoperte intere aree.

I medici di famiglia non riescono più a sostenere il numero di pazienti ed è sempre più difficile poter usufruire di visite domiciliari e assistenza continua". Temi caldi ai quali nella mozione viene affiancata la vicenda del nuovo ospedale del Felettino: la mozione chiede a Regione Liguria di "utilizzare le risorse della Legge Finanziaria per finanziare l’ospedale del Felettino ed evitare il canone di oltre 16 milioni di euro all’anno in carico ad Asl5". "Vogliamo mettere in luce le criticità: le proposte formulate dovranno essere inserite nel piano sociosanitario ora in predisposizione. C’è la questione del Felettino, delle liste d’attesa, di una sanità territoriale che oggi non è sufficiente, tante situazioni su cui vogliamo risposta" afferma il sindaco Fabrizia Pecunia.

mat.mar.