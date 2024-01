Piano per rafforzare l’Authority. Nasce la direzione generale

"Un passaggio fondamentale, necessario per traguardare gli obiettivi strategici prefissati, focalizzando l’attenzione sulle persone le competenze e le professionalità". Parola del segretario generale Federica Montaresi (nella foto a destra). Un piano di riorganizzazione per rafforzare l’ente e migliorare gestione ed efficienza degli uffici, oltre che incrementare gli obiettivi strategici e affrontare le sfide che caratterizzano gli ultimi anni: così si rinnova l’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Azioni gestionali e organizzative, con un focus sulle risorse umane e professionali, grazie a cui l’Authority sarà in grado di fronteggiare con maggior efficacia i grandi nodi legati alla transizione ecologica, digitale e sociale.

Il punto di partenza è stato lo studio affidato alla società specializzata Dasein che ha portato alla definizione di un nuovo organigramma, alla creazione della direzione generale, con la definizione di servizi dedicati alla security e alla cybersecurity, porto digitale, intermodalità e gestione delle infrastrutture ferroviarie, oltre a personale, formazione e benessere aziendale. Sono state inoltre istituite tre nuove direzioni nell’ambito di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e Green Ports; pianificazione strategica, sviluppo e infrastrutture; sicurezza, viabilità e dragaggi; a queste si aggiungono la direzione demanio, lavoro e formazione portuale e quella amministrazione e programmazione finanziaria. Aprono i battenti anche nuovi uffici, destinati a diversi servizi dedicati: dragaggi, operativo/ispettivo portuale e ispettivo lavoro portuale; progetti di interazione porto/città; viabilità e servizi per l’autotrasporto; Molo Pagliari e nautica sociale; sportello unico amministrativo; archivio digitale e progetti di digitalizzazione del patrimonio storico. "Lo spirito con cui abbiamo attuato questa organizzazione – conclude la Montaresi – è costruire un ponte tra presente e futuro cercando di focalizzare l’attenzione sulle persone per affrontare le grandi sfide e cogliere tutte le opportunità di questo settore".