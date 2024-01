Piana Battolla, progetto per 45 nuovi loculi

Nei cimiteri comunali follesi i loculi a disposizione sono sempre meno, e il Comune cerca di correre ai ripari. È di pochi giorni fa la delibera con cui la giunta comunale ha avviato l’iter per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo, per l’ampliamento e la riqualificazione dell’ingresso all’area cimiteriale di Piana Battolla, con la realizzazione di 45 loculi. "Tra le situazioni esaminate con i sopralluoghi condotti dagli stessi amministratori comunali – si spiega nella delibera con cui la giunta ha dato mandato all’ufficio tecnico per l’affidamento della progettazione – è emerso che l’area cimiteriale di Piana Battolla rappresenta l’unico luogo in cui è possibile eseguire nuovi loculi all’interno del perimetro del camposanto. Inoltre, l’entrata al camposanto necessita di particolari manutenzioni atte all’abbattimento delle barriere architettoniche". Contestualmente, gli uffici comunali stanno effettuando sopralluoghi nel cimitero di Follo Alto: in questo caso, l’obiettivo è di allargare il camposanto, sfruttando alcuni terreni adiacenti alle mura per la realizzazione di campi di inumazione.