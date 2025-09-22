Il disastro di Pertusola. Nessun responsabile: “Evento imprevedibile”

La Spezia, 23 settembre 2025 – I danneggiamenti provocati dalla motonave Le Rif, finita alla deriva dopo la rottura degli ormeggi causata dal fortunale che imperversava nello Spezzino, sono da ricondurre a un evento eccezionale e non evitabile. Lo ha stabilito il giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, che ha rigettato tutte le richieste di risarcimento presentate dalle parti in causa. L’episodio avvenne nel tardo pomeriggio del 29 ottobre 2018 a Pertusola, nell’area in concessione al Gruppo Antonini, dove la nave si trovava all’ormeggio a seguito del sequestro conservativo disposto dal Tribunale nell’ambito del contenzioso sui lavori all’imbarcazione tra Jobson Italia e l’armatore Detroit World Logistics Maritime.

A causa delle condizioni meteomarine avverse, la motonave ruppe gli ormeggi e finì alla deriva verso le strutture del Gruppo Antonini, distruggendo il pontile Bravo e danneggiando seriamente il pontile Alfa, oltre ad urtare, danneggiandole od affondandole, altre 84 imbarcazioni. Dall’episodio ne è nata una battaglia a suon di carte bollate. A bussare al tribunale il Gruppo Antonini, con una richiesta di risarcimento di oltre 2,3 milioni all’indirizzo dell’armatore e della società specializzata in riparazioni nautiche, con la vicenda giudiziaria che nel suo prosieguo ha visto la chiamata in causa della società dei rimorchiatori spezzini e della compagnia di assicurazioni del gruppo di Pertusola. Di contro, nel medesimo procedimento l’armatore propose istanza di risarcimento per i danni subiti dal Le Rif. La sentenza di primo grado è stata depositata nei giorni scorsi, dopo un lungo iter fatto di consulenze tecniche depositate dalle parti e accertamenti disposti dal Tribunale: il giudice Gaggioli ha respinto tutte le richieste presentate, sostenendo che la vicenda sarebbe da ricondurre al caso eccezionale e fortuito.

“I titoli di responsabilità dedotti dal Gruppo Antonini prevedono quale esimente il cosiddetto caso fortuito, quale evento eccezionale e non evitabile dalla parte, neppure con la massima diligenza” si legge nella sentenza, con il giudice che ha evidenziato come “le condizioni meteomarine verificatesi nel Golfo di La Spezia integrano gli estremi del caso fortuito”, sostenendo inoltre che “l’evento meteorologico abbia tutte le caratteristiche per essere qualificato come eccezionale ed imprevedibile”. Una posizione radicata nella consulenza tecnica, per cui “i venti erano stati di forza e velocità notevolmente superiori rispetto a quanto previsto”. Il perito ha accertato che le raffiche sino a 170 chilometri orari hanno incrementato la forza esercitata contro superfici del 240%. Scagionati invece i cavi dell’ormeggio, finiti sotto la lente per la tenuta: “I cavi, anche qualora avessero avuto un carico di rottura pari al minimo richiesto, si sarebbero rotti comunque”. Una battaglia legale senza vincitori, almeno per il momento, con il giudice che nel rigettare tutte le richieste ha compensato tutte le spese processuali.

Matteo Marcello