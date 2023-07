"Personale sanitario professionale e gentile"

"In un momento di grande difficoltà lavorativa quotidiana nella quale tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale Sant’Andrea si ritrovano per carenze di personale (medico, infermieristico, oss e ausiliari) e che prestano la loro attività lavorativa in strutture datate, ringrazio tutto il personale dei reparti per la loro professionalità dimostrata nell’assistenza al cittadino". Inizia così la lettera di ringraziamento messa nero su bianco dal consigliere comunale della Spezia, Gabriella Crovara, vittima di un piccolo incidente sabato mentre si trovava al mare. "Alle 18 sono andata al pronto soccorso e qui devo evidenziare la professionalità di chi riceve la prima segnalazione del bisogno del paziente, in quanto senza neanche farmi passare dal medico di turno, mi ha fatto accompagnare subito in radiologia. La preparazione e la gentilezza della dottoressa Virginia Franchini e di tutto il personale di radiologia è da mettere in evidenza, così come la professionalità del reparto Ortopedia-Traumatologia dove sono stata subito assistita dal dottor Luca Palmieri. Ringrazio tutti gli operatori per la professionalità e gentilezza nei miei confronti".