Da 2 anni senza permesso di soggiorno: 19enne espulso dal territorio italiano

La Spezia, 13 marzo 2025 – Gli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia, hanno dato esecuzione al provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto della provincia nei confronti di un cittadino egiziano, M.A. nato nel 2006, irregolare in Italia dal 2023, sottoposto a procedimento penale per oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario e destinatario di sanzioni amministrative concernenti la detenzione di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, sorpreso nei locali della stazione ferroviaria della Spezia Centrale dal personale del posto Polfer, in possesso di passaporto egiziano in corso di validità, ma privo di regolare permesso di soggiorno, è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. Confermata l’irregolarità, al giovane è stato notificato il decreto di espulsione prefettizio eseguito ieri mattina, 12 marzo, attraverso il suo accompagnamento alla frontiera aerea di Milano Malpensa e rimpatriato in Egitto con personale di scorta.