Performance d’amore a Mazzetta

Un modo particolare per vivere la festa di San Valentino, è in programma stasera, alle 21, nel centro sociale di Mazzetta in via Padre Giuliani 24. A organizzare l’appuntamento ‘Performance e poesie d’amore’, ‘Duetto’ di Elisabetta Amoroso con interpreti Giovanna Ghezzi e Maurizio Ricevuto e della stessa autrice ‘Vendetta tremenda vendetta’ con sul palco Rosa Anna Ianni, Maurizio Ricevuto e Maria Ianni, oltre a poesie lette da Giovanni Irali e dai partecipanti. A organizzare l’associazione Nadar presieduta da Fabrizia Fazi. Di Elisabetta Amoroso ricordiamo alcune pubblicazioni di successo, da ‘Luoghi comuni e inconsueti’ a ‘C’era una svolta. Da leggere sotto la supervisione di un bambino’, da 0Diario di una bambina di sei anni e mezzo quasi sette’ a ‘L’orarista’, da ‘Omicidi a fin di bene e altre nefandezze’ a ‘Casi miei. Un selfie letterato’, per arrivare ai recenti ‘La vera storia di Babbo Natale’ e ‘Tutta colpa del fato. Odissea nello strazio’.