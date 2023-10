Percorso Sva chiuso per lavori

L’allerta meteo che si è abbattuta sulla Spezzino ha colpito duramente anche la rete sentieristica delle Cinque Terre. A farne le spese il sentiero Sva, chiuso per interventi ripristino nel tratto compreso tra Corniglia e Monterosso. Nel sopralluogo effettuato dai geologi incaricati dal Parco per verificare la situazione dei percorsi dopo l’allerta, sono state riscontrate "alcune criticità che richiedono l’attivazione di interventi puntuali diretti alla riduzione del rischio e al ripristino della percorribilità. Le copiose piogge – fanno sapere dal Parco – hanno infatti determinato una condizione di totale saturazione delle coltri detritiche e la presenza di materiale in precarie condizioni di stabilità e a rischio di caduta sul sentiero, da rimuovere prontamente". Inoltre, è crollato anche un muretto a secco, a circa 200 metri dall’accesso al sentiero da Vernazza, lato monte, interessando un tratto di lunghezza di circa cinque metri, con i detriti e alcuni blocchi di pietra che hanno invaso il sentiero. Già programmati dai tecnici del Parco la rimozione dei detriti, l’approvvigionamento dei materiali lapidei e la ricostruzione del muro a secco. I manutentori del Parco e gli operatori del Consorzio Ati 5 Terre hanno già provveduto alla rimozione di un albero crollato sul sentiero e alla sistemazione del parapetto.

mat.mar.