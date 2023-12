Percorsi letterari a Roma. Il libro ’Un Golfo di fiabe’ vince il primo assoluto

Grandi emozioni per lo spezzino Giancarlo Guani, il popolare ‘Giba’, che alla Fiera del libro Plpl ‘Nuvola’ di Roma, al Premio biennale internazionale di poesia e narrativa Percorsi letterari ‘Dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron’, ha ottenuto non solo il premio della sua sezione – ovvero quella della Narrativa per ragazzi edita – ma soprattutto l’unico premio quale vincitore assoluto di tutte le categorie. E questo, nell’ottava edizione della kermesse 2022-2024, tra più di 1.000 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero. Davanti ad un foltissimo pubblico nella splendida location, Guani è stato premiato con il volume di fiabe ambientate nel nostro golfo, appunto ‘Un golfo di fiabe’.

Un altro riconoscimento dopo il recente altrettanto prestigioso primo premio al concorso di poesia ‘Dino Campana’ ed il premio come il miglior testo a Cantaspezia 2023. Giba, insomma, ormai ottantenne, ha una grande voglia scrivere. "Certo, è come nel gioco mio di una volta – spiega –. Giocavo con ciò che avevo e nessuno aveva più giocattoli di me. E lo scrivere per me è un gioco che non costa nulla, un po’ di fantasia, un po’ di stupore nella vita attorno, poi entusiasmo con e tra i giovani, anche i più sfortunati, tutto questo a ufo, gratis". Dediche speciali per i premi. "Innanzitutto a mia moglie Maria Pia e alla mia grande e vasta famiglia. Poi a tutti, cominciano ad essere tanti, che non giocano più con me". Adesso, il futuro. "Non vedo l’ora di rientrare in palestra e all’asilo Prato Verde dove bimbi e maestre mi attendono per fiabe e giochi dei miei tempi, una tana dove neppure gli indiani Apache ci possono scovare". Ricordiamo inoltre altri spezzini, che si sono ben piazzati nelle varie classifiche. Nella Poesia inedita a tema libero quarto classificato ex aequo Rodolfo Pinna con ‘È tornato settembre’ e quinta ex aequo Gabriella Cozzani con ‘Il male dentro’. Nel racconto inedito a tema terza l’arcolana Emy Daniele con ‘La storia di Mia’. Infine, nella Raccolta di poesie inedite, quarta ex aequo la monterossina Stefania Contardi con ‘Il nulla osta’.

Marco Magi