"Perchè è stato dimezzato il budget per le vacaze estive dei disabili?" LeAli bussa alla porta della giunta

"Perchè tagliare il budget per i soggiorni estivi per disabili?" Lo chiedono in una interpellanza Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi, consiglieri di LeAli a Spezia. "Per molti anni il Comune della Spezia ha sovvenzionato soggiorni estivi montani per una decina di giorni, e marini per persone con gravi disabilità, affidando l’organizzazione a un gruppo di cooperative operanti nel sociale. Il momento della vacanza è sempre stato atteso con ansia e gioia dai ragazzi consentendo loro di recarsi in vacanza con gli amici, affrancandosi dai legami famigliari; tale opportunità – dicoo i tre consiglieri comunali – ha rappresentato un vantaggio anche per le famiglie che, per qualche giorno, hanno potuto recuperare attimi di tranquillità e riposo da una responsabilità e un impegno pieno di amore, ma innegabilmente gravoso".

Nei tre anni che hanno subito l’impatto della pandemia Covid tutte le attività si sono inevitabilmente fermate, con conseguenze negative in modo particolare su questi ragazzi fragili e sulle relative famiglie.

"Il costo dell’albergo era precedentemente a carico delle famiglie per i figli, mentre il Comune sosteneva le spese per gli accompagnatori; il budget previsto, per il pagamento degli assistenti accompagnatori, nei tre anni, di circa 85.000 euro annui, non è stato speso; quest’anno il budget è stato ridotto a 40mila euro e, contemporaneamente, allargata la platea dei beneficiari anche all’infanzia, in precedenza conteggiata a parte; il nuovo bando di quest’anno – dicono i consiglieri – propone sporadiche uscite diurne nei weekend al mare, in piscina o al Parodi, attività ben lontane da quelle che i genitori si aspettavano dopo ben tre estati di fermo".

Da qui la richiesta al Comune di Spezia, tramite l’interpellanza, per comprendere "i motivi del taglio del budget, che comporta una sostanziale impossibilità di accedere a quei soggiorni che garantiscono una socialità e una vita comune con grandi benefici solo se prolungate nel tempo e non limitate ad una uscita giornaliera; chiediamo – dicono Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi – che sia stanziata nuovamente una cifra congrua a garantire un servizio quanto mai necessario e atteso da chi vive ogni giorno queste problematiche".