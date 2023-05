Peracchini tiene il punto "Non possiamo ospitarli"

Grande dispiegamento di forze per fronteggiare la priorità dello sbarco dei migranti ma impossibilità di dare loro ospitalità alla Spezia, nel quadro ancora incerto delle destinazioni finali. "Siamo in attesa del programma definitivo di ricollocazione. Ora le forze sono concentrate sulla prima accoglienza PalaExpo che non era pronto a ricevere persone perché abbandonato da tempo e in vendita. Per il resto aspettiamo il piano, tenendo conto che il nostro territorio non è in grado di ospitare persone, non abbiamo né strutture né posti, abbiamo ancora un pò di ragazzi arrivati a gennaio. Speriamo di trovare soluzioni per tutti" Lo ha detto ieri sindaco della Spezia Peracchini al molo Garibaldi dove ha seguito l’arrivo della nave di Medici senza frontiere Geo Barents.

Ammissibile che il Comune, in pendenza dello sbarco, non abbia ancora un quadro degli sviluppi post sbarco?

"La normativa prevede che la Prefettura assieme al ministero degli Interni debbano trovare una soluzione per l’accoglienza" risponde diplomatico il primo cittadino.

Ha rilanciato l’Sos di fine gennaio al Ministro Piantedosi per fruire di strutture della Marina Militare per l’accoglienza?

"No, ma quella lettera resta valida. La forza armata ha spazi sottoutilizzati, non operativi; dovrebbe metterli a disposizione".

A ruota arriva sul molo Garibaldi presidente della Regione Giovanni Toti. E’ compiaciuto, incoraggia gli sforzi. "Penso che questo sia il minimo della solidarietà possibile per dare una mano allo sforzo nazionale, e tutte le volte che ci è stato chiesto, anche se la decisione di dove sbarcare non spetta a Regioni e Comuni, abbiamo risposto positivamente: utilizzare tutti i porti della Penisola per dare respiro ai territori e agli scali più coinvolti nel fenomeno della migrazione". Poi le puntualizzazioni: "Ogni ente ha il suo ruolo: la Prefettura si occupa di smistare le persone in arrivo, la nostra Protezione civile e la nostra sanità stanno lavorando per far fronte alle prime esigenze ed eventuali richieste di assistenza sanitaria, facendo tesoro dell’esperienza dell’ultimo sbarco alla Spezia. Come punto d’appoggio provvisorio in queste ore, per chi non sarà ospitato subito in altre località, c’è a disposizione l’area Expo. La maggior parte delle persone sarà indirizzata nelle regioni limitrofe, ma se ci fosse bisogno di un nostro contributo per minori non accompagnati o esigenze particolari la Liguria ci sarà, dato che, con l’eccezione di Ventimiglia che però segue dinamiche diverse, come regione non siamo particolarmente “oberati”. Oltre alla Spezia anche altri nostri scali, come Genova e Savona, sono attrezzati per l’accoglienza, ma al momento non c’è arrivata alcuna richiesta in questo senso".

Corrado Ricci