Peracchini in Osservatorio periferie

Il presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, è stato nominato rappresentante Upi designato nell’Osservatorio nazionale sulle periferie. Peracchini, su delega diretta del presidente Upi, Michele de Pascale, rappresenterà l’Unione delle Province d’Italia in questo nuovo ente del ministero dell’Interno. "Questo osservatorio sarà chiamato a svolgere attività ad ampio spettro, dalla promozione di iniziative volte all’analisi degli aspetti che riguardano la complessa riqualificazione di aree degradate alla diffusione di interventi di formazione alla cultura del rispetto della legalità – commenta Peracchini –. Ogni ente pubblico, compreso Upi, doveva indicare un proprio rappresentante che parteciperà a questo nuovo strumento. Ee ringrazio il presidente nazionale Michele de Pascale per l’incarico. Si tratta di un importante programma che affronterà problematiche sempre più attuali e in evoluzione. Oggi più che mai appare indispensabile creare concrete opportunità".